Coronavirus, a Caorso torna il primo mercato completo

CAORSO (18 maggio 2020) - Tornato stamattina il primo mercato completo della provincia, con banchi non solo alimentari. In via Roma a controllare gli accessi e ad evitare gli assembramenti sono stati i volontari della protezione civile. Che hanno anche controllato l’effettivo uso di guanti e mascherine. Non si sono verificati particolari problemi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI E FOTO