Coronavirus, parenti divisi dal confine: si apre uno spiraglio per Cremona e Castelvetro

CASTELVETRO (18 maggio 2020) - Si apre uno spiraglio per i cittadini castelvetresi con parenti a Cremona (e viceversa). L’ordinanza firmata ieri sera dal presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, in seguito all’ufficialità del Dpcm, stabilisce che “dal 18 è ammesso lo spostamento anche al di fuori della Regione Emilia-Romagna, non oltre la provincia o il comune confinante, da parte di residenti in province o comuni collocati a confine tra Emilia-Romagna e altre regioni, previa però comunicazione congiunta ai prefetti competenti da parte dei presidenti delle Regioni, dei presidenti delle Province o dei sindaci dei Comuni tra loro confinanti. Saranno queste stesse comunicazioni a circostanziare tali possibilità”.

Dunque nelle prossime ore potrebbero essere formalizzati accordi di questo tipo anche se, va detto, Regione Lombardia non ha inserito la stessa possibilità nella sua ordinanza.

“Ringrazio Bonaccini che ha accolto le nostre richieste - dice il sindaco di Castelvetro Luca Quintavalla -, dimostrando ancora una volta grande attenzione ai territori. E' davvero un risultato importante che abbiamo ottenuto, sia per quanto riguarda le visite ai congiunti sia per le fortissime relazioni socio-economiche che legano Castelvetro a Cremona: per questo mi ero impegnato su tanti fronti per cercare di far sentire la nostra voce ai livelli più alti. Per concretizzare questa possibilità, adesso, occorre un accordo tra i Comuni confinanti e una comunicazione congiunta alle Prefetture. Ho già sentito più volte il collega sindaco di Cremona Gianluca Galimberti che mi ha dato piena disponibilità per procedere in tal senso: speriamo che da parte delle Prefetture e della Regione Lombardia non vengano posti ostacoli”.

