Esami del Monteverdi nel cortile del museo

CREMONA (18 maggio 2020) - Come fare un esame di canto? A distanza? Difficile. In presenza? Rischioso. E se l’aula d’esame diventasse il cortile del museo civico Ala Ponzone? Le distanze non sarebbero un problema, l’acustica ottima, il rito dell’esame di laurea o di prassi musicale reale ed efficace. È questa un’ipotesi, al vaglio della direzione del conservatorio e del Comune, per rispettare le norme di tutela della salute e rispondere alle necessità di una formazione musicale che vuole il cantante accompagnato da un pianoforte, che vuole la resa del suono vera e palpabile e non mediata da uno schermo. Gli esami del Monteverdi nel cortile di palazzo Affaitati potrebbero diventare una prassi per la sessione estiva, a partire da luglio.

E nel mentre? Il conservatorio si sta attrezzando ed è pronto per assicurare la possibilità a tutti di sostenere esami e lauree magistrali.

