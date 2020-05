Baldesio e Croce Rossa, mascherine solidali

CREMONA (18 maggio 2020) - La voglia di dare il proprio contributo e aiutare chi sta lavorando incessantemente in prima linea per combattere l'epidemia Covid-19. Staff e squadra dei Master Baldesio Nuoto protagonisti di un’iniziativa a favore della Croce Rossa di Cremona: il ricavato delle mascherine personalizzate con logo canottieri Baldesio, bandiera tricolore e scritta ‘Nuoto master’ servirà infatti per sostenere l’associazione di volontariato cremonese.

Per l’occasione sono stati realizzati 400 dispositivi di protezione individuale lavabili fino a 20 volte, al costo di 5 euro l’uno. E il progetto solidale Master Baldesio ha fatto decisamente centro: «Sappiamo quanto ha fatto e sta continuando a fare la Croce Rossa - spiega coach Paolo Morabito - quindi nel nostro piccolo volevamo contribuire, volevamo dar loro una mano. C'è soddisfazione perché l'iniziativa ha avuto grande successo e in particolar modo il fatto che anche altre società, pur non essendoci il trofeo sportivo, abbiano voluto sostenere questa proposta è motivo d'orgoglio».

