Le campane di Villacampagna verso la salvezza

SONCINO (18 maggio 2020) - Quasi 30 mila gli euro a disposizione per restaurare le campane della chiesa parrocchiale di Villacampagna ma l'obiettivo non è ancora abbastanza vicino quindi don Davide Osio sta pensando, una volta che la Soprintendenza avrà visto le carte e dato l'indispensabile via libera al progetto, di riaprire la campagna di raccolta fondi tra i fedeli che, prima della crisi pandemica, aveva permesso di raccogliere più di 10 mila euro in pochi giorni. «Sfortunatamente abbiamo perso l'occasione di festeggiare insieme San Gottardo e sono certo che grazie alla sagra avremmo potuto raggiungere più velocemente l'obiettivo ma non c'è nulla da recriminare, anzi, bisogna sempre pensare prima alla salute. Comunque non ho dubbi, credo nella generosità della gente di Villacampagna, più volte dimostrata».

Il campanile della chiesa principale ha bisogno di un check up che non si può più rimandare. Non si tratta però di un’operazione facile né tanto meno economica e, anzi, secondo le stime il costo dei lavori si aggirerebbe intorno ai 50 mila euro. Prima che scoppiasse la pandemia, per raggiungere la cifra il parroco aveva aperto una gara solidale a cui tutti i residenti avevano aderito con entusiasmo ma poi le donazioni erano state dirottate verso problemi più urgenti. Adesso si può ripartire: mentre gli esperti studiano il da farsi, si può continuare a donare. Il cantiere potrebbe aprirsi prima della fine dell'anno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO