Marito e moglie da 75 anni, un anniversario da separati

CREMONA (17 maggio 2020) - Una storia che ha il sapore di altri tempi, una coppia solidissima, la cui vita potrebbe essere la trama di un romanzo storico sull’Italia dagli Anni ‘40 a oggi. Il 12 maggio scorso hanno festeggiato il 75° anniversario di matrimonio, ma non l’hanno potuto fare insieme, per la prima volta, perché divisi dalla pandemia. Lorenzo Fumagalli, 96 anni, è ospite di Cremona Solidale; Lia Gennari , 94 anni, vive ancora nella sua casa di Cremona.

Già il loro matrimonio, celebrato il 12 maggio del 1945, fu un evento, perché il primo dopo la Liberazione a essere celebrato in bianco nella Cattedrale di Cremona.

Lorenzo è ragioniere e ha davanti una carriera da manager, Lia, sempre in prima fila nei saggi del periodo fascista per la sua bellezza ed eleganza, ha davanti una carriera di attrice, che abbandonerà per dedicarsi alla famiglia. Una famiglia che crescerà nel tempo con i figli Giuseppe e Roberto, e le rispettive mogli Leila e Paola, i nipoti Lorenzo, Elena, Andrea e Lia e, infine, i sei pronipoti.

«Per la prima volta — racconta il figlio Giuseppe — hanno festeggiato il loro anniversario divisi. Si sono sentiti e visti con una videochiamata — come fanno due, tre volte a settimana —, ma non si sono potuti abbracciare e darsi un bacio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO