Primo bimbo contagiato: «Ma sta bene»

CASALMAGGIORE (17 maggio 2020) - In provincia di Cremona c’è anche un bambino di quattro anni tra i contagiati da Coronavirus, fortunatamente del tutto asintomatico. Il piccolo abita in un piccolo centro del territorio casalasco.

«Sì - conferma il sindaco del paese in cui risiede il bimbo -. Proprio pochi minuti fa ero al telefono con sua mamma, che mi ha confermato come il piccolo stia benissimo e non abbia alcun sintomo».

Come si è giunti a scoprire questa situazione? «Il bimbo è stato sottoposto ad un test sierologico perché era entrato in contatto con una persona adulta positiva - risponde il primo cittadino - ed è emerso che aveva sviluppato gli anticorpi. A quel punto, per approfondire il suo stato di salute, gli hanno fatto anche un tampone ed è stato così confermato che al momento è positivo al Sars-Cov2. Pur essendo totalmente asintomatico, pertanto, può trasmettere il contagio ad altre persone».

Naturalmente nella famiglia in questione sono stati presi tutti gli accorgimento del caso per evitare rischi, come l’isolamento.

