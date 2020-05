Stalli blu, da lunedì 18 stop alla sosta gratuita per i residenti

CREMONA (16 maggio 2020) - Dalla mezzanotte di lunedì 18 maggio i residenti e gli addetti impegnati nelle attività consentite dalla vigente normativa riguardante l'emergenza epidemiologica non potranno più sostare liberamente e gratuitamente negli stalli a pagamento su tutto il territorio comunale, compresi i parcheggi in struttura di via Villa Glori e di via Bissolati (Santa Tecla). Il ritorno alla situazione antecedente al 21 marzo scorso, quando venne adottato il provvedimento revocato da un'ordinanza firmata oggi dal sindaco, non solo è dettato dal venir meno dei presupposti emergenziali per i quali allora era stato adottato, ma anche dal fatto che, «con la riapertura delle attività professionali, commerciali ed artigianali, è importante rendere fruibili i parcheggi cittadini anche ai clienti, che ci augura non siano pochi». Nel frattempo l'Amministrazione comunale sta lavorando con i rappresentanti delle associazioni di categoria per individuare forme di aiuto e sostegno anche sul fronte parcheggi in modo da venire incontro alle esigenze di titolari di attività commerciali, artigianali e professionali in genere.

