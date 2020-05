Spaccata al «Punto e Virgola»

CREMONA (17 maggio 2020) - La criminalità non si ferma. Nella notte tra venerdì e sabato spaccata al bar tabaccheria «Punto e Virgola» di via Massarotti. Bottino quasi nullo, ma tanti i danni. Del caso se ne stanno occupando i carabinieri, che ieri mattina all’alba sono intervenuti sul posto insieme al titolare, Fabio Leccadito, svegliato dall’allarme scattato alle 4.02. «Mi sono precipitato sul posto - racconta, mentre sta raccogliendo i frammenti di vetri sparsi per il locale che si trova quasi di fronte alla caserma della Polizia Stradale e per questo molto frequentato dalle forze dell’ordine - E lì c’erano già ad attendermi i militari». Le telecamere, i cui filmati sono stati sequestrai subito dai carabinieri, hanno registrato secondo dopo secondo le fasi del furto. «Si vede un ragazzo, non molto alto, con il volto nascosto da un cappuccio - racconta il barista - Con una mazzetta ha rotto uno dei vetri della porta di ingresso con una mazzetta: un vetro antisfondamento che è andato in mille pezzi».

