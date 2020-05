Cremona, testimonianza di gratitudine verso gli agenti della Polizia Locale

CREMONA (16 maggio 2020) - Due gesti di gratitudine per il prezioso ed intenso lavoro svolto quotidianamente dagli agenti della Polizia locale in questa particolare sitazione e che li vede impegnati su vari fronti al servizio della cittadinanza tutta.

Il Centro Scampoli di via Mantova a Cremona ha infatti donato al Comando di piazza Libertà 200 mascherine, mentre Stefano Miglioli, della ditta Softworld S.n.c, sempre di Cremona, ha consegnato dei paraorecchi che gli agenti potranno indossare nello svolgimento della loro attività.

L'assessore alla Sicurezza Barbara Manfredini, il comandante Pierluigi Sforza e la vice comandante Maria Rosa Bricchi, che hanno accolto la rappresentante del Centro Scampoli e il titolare della Softworld, li hanno ringraziati per questa donazione.

Un gesto molto apprezzato da assessore ed ufficiali perché dimostra vicinanza, comprensione e solidarietà verso gli agenti per il difficile e delicato compito che sono chiamati a svolgere in un momento così critico per la città.

