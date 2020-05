Ponte, nuovo autovelox dopo il sabotaggio

SAN DANIELE PO (16 maggio 2020) - A breve verrà riposizionato l’autovelox lungo il ponte Giuseppe Verdi, che collega la sponda cremonese a quella bresciana, dopo che era stato tranciato e buttato giù dal viadotto.

Ad annunciarlo è stato il vice presidente della Provincia Rosolino Azzali. «Sono in corso le opportune verifiche assicurative – spiega – ma nel giro di un paio di settimane, il nuovo impianto che rileva la velocità dei mezzi verrà riposizionato».

Si tratta di una strumentazione che è stata installata quasi un anno e mezzo fa dalla Provincia di Cremona per far rispettare, per questioni di sicurezza legate al cantiere in essere, il limite dei 30 chilometri orari. Da quando è stato attivato, sono arrivate multe salatissime agli utenti che, ogni giorno, percorrono questo ponte. In un anno infatti erano state elevate sanzioni per più di due milioni di euro. A fine aprile, il raid vandalico. Di notte, si presume un gruppo di persone, armate con un flessibile a batteria, ha tagliato il sostegno dell’autovelox e lo ha gettato sotto al ponte, in zona golenale.

