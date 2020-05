Coronavirus, Gallera: 'In Lombardia i guariti superano i 30 mila, calano i ricoverati'

MILANO (14 maggio 2020) - "Una buona notizia: i guariti completamente dal Covid-19, con il doppio tampone negativo, in Lombardia hanno superato quota 30.000, ben 653 in un giorno solo". Lo ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, commentando i dati odierni sulla diffusione del Coronavirus. "Calano in modo costante anche i pazienti ricoverati - ha aggiunto - quelli in terapia intensiva sono 297, mentre nei reparti di medicina e pneumologia sono rimasti 4818 pazienti, 189 in meno rispetto a ieri. Più di 14 mila i tamponi effettuati". "I nostri medici, infermieri e operatori - ha sottolineato l'assessore - stanno svolgendo un grande lavoro, sia all'interno delle strutture ospedaliere che sul territorio. Gli strumenti che abbiamo in messo in atto in modo strutturale accompagneranno tutti i lombardi verso una "nuova normalità" anche in ambito sanitario".