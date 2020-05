Fase 2: bar, voglia di ripartire tra timori e speranza

CREMONA (14 maggio 2020) - Tutti pronti a riaprire. Anzi, no. Però forse sì. Sul riavvio a pieno regime dei pubblici esercizi è ancora caos. Regione Lombardia ha rinviato ad oggi la decisione sul possibile liberi tutti: i dubbi sono inevitabilmente legati ai numeri dell’epidemia, che ancora non lasciano tranquilli. Per ora è certo che da lunedì rialzeranno le serrande soltanto le attività commerciali, mentre bar e ristoranti sono destinati a vivere le prossime ore con il fiato sospeso.





