Covid: addio a Galli, si è spento in Germania

CREMONA (14 maggio 2020) - Un’altra vittima del Covid-19, un’altra vita spezzata e una famiglia distrutta dal dolore. L’assicuratore Franco Galli, 65enne residente a Cremona e ricoverato da oltre un mese ad Amburgo, non ce l’ha fatta. Il suo fisico non ha retto al terribile virus. Lunedì la telefonata che nessuno avrebbe mai voluto ricevere dalla Germania nella quale i medici comunicavano alla moglie Beatrice e al figlio Radu che purtroppo il cuore di Franco aveva smesso di battere, per sempre. Il fratello Giancarlo, al quale era legato da un affetto profondo, ricorda i tragici momenti della malattia.

«Dopo qualche giorno di febbre passato a casa – racconta – il 23 marzo era stato ricoverato in ospedale a Cremona. Era stato subito intubato e, dopo alcuni giorni, era partito per Amburgo. Erano i giorni in cui la pandemia era all’apice dei contagi, i posti in terapia intensiva erano tutti occupati. Così era stato detto a mia cognata che sarebbe stato trasferito in Germania per lasciare posto a chi era in condizioni più gravi delle sue». Da allora sono trascorse settimane interminabili, di preoccupazione e speranza. Alla fine purtroppo Galli non ce l’ha fatta. La notizia della sua scomparsa si è diffusa rapidamente in città, dove era conosciuto e molto stimato.

«Nel corso della sua carriera professionale – racconta il fratello – ha lavorato prima come dipendente per Generali assicurazioni, sino a quando ha rilevato una piccola agenzia del gruppo UnipolSai. La scorsa primavera era andato in pensione, cedendo la propria attività, anche se continuava a collaborare per accompagnare il trasferimento della clientela».

