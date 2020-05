Addio a Maurizio Pepe, ex titolare del Caffè del centro

PIZZIGHETTONE (14 maggio 2020) - Il borgo in riva all’Adda è in lutto per la morte di uno dei suoi esercenti storici, che per anni con il suo sorriso e la sua simpatia ha rallegrato pomeriggi e serate di generazioni di pizzighettonesi: a causa di un malore è morto il 50enne Maurizio Pepe, che con il fratello gemello Marco per diversi anni ha servito i clienti al bancone del bar Caffè del centro. La famiglia Pepe, di origini laziali, aveva precedentemente gestito un laboratorio tessile in via Piemonte. Poi i due inseparabili fratelli nel 2000 hanno rilevato il locale precedentemente gestito da Gian Mario Caserini. Quelli al Caffè del centro sono stati anni carichi di soddisfazioni, come le vincite record al Totocalcio messe a segno proprio nel locale, ma anche di inevitabili problemi come le spaccate con furto subite dalla famiglia. I fratelli gemelli sono stati anche fra i partecipanti del noto concorso Bar&Barman promosso negli anni scorsi dal quotidiano La Provincia, dove hanno sempre ben figurato grazie al gradimento espresso dai clienti. Marco e Maurizio hanno sempre portato avanti l’attività con grande professionalità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO