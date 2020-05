Addio a Galbignani, storico El Furneer

CREMONA (13 maggio 2020) - È scomparso improvvisamente, all’età di 76 anni, Giorgio Galbignani, per anni titolare della storica panetteria El Furneer a Cremona. Aperta nel 1936 dal padre Pietro, Giorgio aveva cominciato a lavorare nel locale in via Bergamo nel 1960 fino al trasferimento in via Castelleone nel 2010, quando ad occuparsi dell’attività fu la moglie Alda fino all’estate del 2019. Intanto nel 1982, al Migliaro, apriva la LG, il Laboratorio Galbignani tuttora condotto dal figlio Andrea, dal 2008 nella nuova sede di Gadesco Pieve Delmona.

Da circa una settimana Giorgio Galbignani era ricoverato in terapia intensiva presso l’ospedale di Cremona per un malore che non gli ha lasciato scampo dopo un repentino peggioramento delle condizioni di salute. Oltre al figlio Andrea e alla moglie Alda, Galbignani, insignito del titolo di cavaliere al merito della Repubblica, lascia anche le nipotine Giorgia e Margherita insieme alla nuora Maria Cristina e al fratello Walter, titolare della ditta Seri Art.





