Prima giornata di test sierologici a Monticelli

MONTICELLI (12 maggio 2020) - Sì è conclusa la prima giornata di test sierologici alla Casa della salute di Monticelli d'Ongina, su pazienti dei paesi della Bassa Piacentina. Lo screening è stato voluto dalla Regione Emilia-Romagna per valutare la diffusione del virus nelle popolazioni delle aree più colpite. Piacenza è la prima provincia a cominciare, con i paesi al confine con Cremona a fare da apripista, e sarà seguita poi da Rimini e dal comune di Medicina. Ai cittadini è stata prelevata una provetta di sangue, poi inviata al Laboratorio analisi dell’ospedale di Piacenza per i test sierologici utili a verificare lo stato immunitario. A Monticelli i prelievi proseguiranno anche domani e dopodomani, per un totale di circa mille test. Nelle prossime settimane sarà selezionato un ulteriore campione della popolazione. Impegnati 15 fra medici e infermieri. Sempre questa settimana sono iniziati anche i prelievi sierologici a pagamento in una decina di laboratori privati piacentini. In caso di anticorpi positivi scatta l’isolamento fiduciario in attesa di tampone.

