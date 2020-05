Test sierologici, Gallera: «Importante valore epidemiologico, ma non diagnostico»

MILANO (12 maggio 2020) - «Il test sierologico non ha un valore diagnostico ma epidemiologico», a sostenerlo - ancora una volta in conferenza stampa - è l'assessore Giulio Gallera di Regione Lombardia che ha emesso oggi due delibere proprio su questo tema.

I test seriologici, si legge nell'allegato alla delibera regionale, sono uno strumento importante per stimare la diffusione dell’infezione in una comunità; la sierologia può infatti evidenziare l’avvenuta esposizione al virus; i metodi sierologici possono essere utili per l’identificazione dell’infezione da SARS-CoV-2 in individui asintomatici o con sintomatologia lieve o moderata che si presentino tardi alla osservazione clinica; i metodi sierologici possono essere utili per più compiutamente definire il tasso di letalità dell’infezione virale rispetto al numero di pazienti contagiati da SARS-CoV-2.

I test sierologici per la ricerca degli anticorpi ai fini della tutela della salute pubblica possono quindi trovare spazio di impiego nei percorsi di valutazione epidemiologica della sieroprevalenza della popolazione generale; all’interno di percorsi di screening promossi da DG Welfare o dalle ATS d’intesa con la direzione regionale dedicati a specifiche collettività; ad ulteriore implemento nei percorsi di riammissione nella vita sociale dei soggetti con sospetto COVID 19; oltre che all’interno di specifici percorsi clinici.

I laboratori pubblici e privati specializzati in Microbiologia e Virologia o con sezioni specializzate in Microbiologia e Virologia possono erogare esami sierologici per anticorpi SARS-COV-2.

