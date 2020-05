Il futuro della piscina, contatto Comune-Sport Management

CREMONA (13 maggio 2020) - Archiviate almeno per il momento le polemiche sulla sentenza del Consiglio di Stato, lunedì in videoconferenza gli amministratori comunali hanno incontrato i referenti della società veronese Sport Management: dopo mesi di silenzi e battaglie, un confronto necessario per delineare l’imminente futuro della piscina. Un futuro complesso a causa dell’emergenza Covid-19. «Considerati i vari rumors in base ai quali da lunedì 18 l’attività sportiva dovrebbe essere allargata – spiega l’assessore allo Sport Luca Zanacchi –, ho voluto parlare il prima possibile con il gestore dell’impianto. Non sappiamo ancora di preciso quali saranno le modalità di riapertura della piscina, che naturalmente dovranno seguire le linee guida del Governo, ma è chiaro che non vogliamo farci cogliere impreparati. E anche dalla società hanno assicurato di essere pronti, nell’ambito di un più ampio piano che riguarda non solo l’impianto cremonese ma tutti quelli in gestione. Non abbiamo parlato della sentenza, c’è stato un clima di collaborazione. Finalizzato, appunto, alla ripartenza e alle misure di sicurezza necessarie». «I cittadini sono stanchi delle polemiche adesso a loro servono risposte».

