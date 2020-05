Nonna Bruna è tornata a casa, Covid sconfitto

CREMONA (13 maggio 2020) - «Mi sono morti tutti i fiori». Sono state queste le prime parole di nonna Bruna, 94 anni il prossimo novembre, appena varcata la soglia di casa dopo due mesi e mezzo di ricovero e soprattutto dopo aver sconfitto il Covid 19. Un bel sorriso e l’approccio filosofico di chi di strada ne ha fatta tanta superando anche grandi scogli: «Meglio loro (i fiori) di me. Ne ripianterò di nuovi». Perché adesso che è tornata nel suo ambiente avrà tempo per dedicarsi a quello che ama. Bruna ha due tamponi negativi. Ha sconfitto il Coronavirus e ieri è stata dimessa. In mano ancora il biglietto che gli aveva fatto avere il figlio Giorgio con scritto: «Mamma mola mià».

