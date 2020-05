Caorso e S. Pietro, ciclista investita e Tir contro un muro

CAORSO/SAN PIETRO (12 maggio 2020) - Doppio intervento della polizia dell’Unione questa mattina nella Bassa, per due incidenti di cui uno con ferito. Si tratta di una 40enne straniera residente a Caorso, investita in via Duca degli Abruzzi mentre si stava recando a fare spesa in bicicletta. Nessun ferito invece a San Pietro in Cerro dove il conducente di un camion è stato però multato per avere travolto il manufatto in cemento di un ponticello in corrispondenza di un canale d’irrigazione: se ne è andato lasciando in mezzo alla strada i blocchi in cemento, potenziali pericoli per gli altri veicoli in arrivo.

