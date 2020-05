Polizia, nuove auto e in arrivo un altro agente

BASSA PIACENTINA (13 maggio 2020) - La polizia dell’Unione della Bassa Piacentina si potenzia, grazie a nuovi veicoli e corsi di formazione, ai quali presto si aggiungerà anche un nuovo agente in forza alla fine dell'estate. Ieri mattina davanti al municipio di Cortemaggiore – sede degli uffici di polizia che sono riferimento anche per i territori di Castelvetro, Monticelli, Caorso, Villanova, San Pietro e Besenzone – sono stati presentati i due mezzi appena acquistati: una Fiat Panda e una Fiat Tipo. Ad essi si aggiungerà presto una Jeep Renegade in riparazione, per un totale di 40 mila euro spesi per rimpinguare il parco mezzi. «La somma proviene dall’avanzo di bilancio dell’Unione – spiega il comandante Massimo Misseri – e con i nuovi arrivi saliamo a sei veicoli, uno però andrà in demolizione».

E' stato annunciato che l’intero organico della polizia sta seguendo un corso per l’uso di droni. Al più presto uno verrà acquistato e utilizzato in aggiunta ai tradizionali metodi di controllo, potrà risultare utile anche in caso di piene del fiume o altre emergenze da monitorare dall’alto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO