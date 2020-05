Coronavirus, test sierologici a Caorso, Castelvetro e Monticelli

BASSA PIACENTINA (11 maggio 2020) - Caorso, Castelvetro e Monticelli d’Ongina sono i primi tre paesi piacentini scelti per lo screening sierologico regionale.

“Diversi cittadini sono stati chiamati e verranno contattati anche nei prossimi giorni direttamente dall'igiene pubblica - spiega il sindaco caorsano Roberta Battaglia - per recarsi a fare il prelievo. La precedenza sarà data a chi ha avuto contatti con positivi o ha avuto in famiglia un positivo, in seguito saranno contattati altri. In base agli esiti dovranno essere rispettate le misure, anche di eventuale quarantena, che saranno indicate”.

I test fra Caorso, Castelvetro e Monticelli saranno mille e saranno effettuati su appuntamento alla Casa della salute di Monticelli.

Soddisfatto per l’avvio di questo screening proprio nella Bassa (particolarmente colpita dal Coronavirus) anche il sindaco monticellese Gimmi Distante: “Il mio auspicio è che possano seguire ulteriori test, sarebbe infatti importante raggiungere ogni nucleo familiare”. Nel frattempo oggi nella provincia di Piacenza 14 nuovi contagiati e 7 decessi.

