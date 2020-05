Coronavirus, in provincia più morti che contagi

CREMONA (11 maggio 2020) - Nelle ultime 24 ore più vittime che nuovi contagi in provincia di Cremona. I morti registrati sono quattro che portano il totale a 1.056. I soli due nuovi positivi sembrerebbero segnare un rallentamento della diffusione del virus. Frenata che pare confermata anche a livello regionale considerato che nello stesso arco di tempo i nuovi positivi in Lombardia sono stati 364. Ancora 68 le vittime del Covid-19 nelle ultime ore, un dato che fa salire il tragico bilancio a 15.054 morti. In Italia complessivamente si contano 82.488 malati (-836). I decessi hanno toccato quota 30.739 (+179).

I contagi odierni e quelli del giorno precedente:

- i casi positivi sono: 81.871 (+364)

ieri: 81.507 (+282)

l'altro ieri: 81.225 (+502)

- i decessi: 15.054 (+68)

ieri: 14.986 (+62)

l'altro ieri: 14.924 (+85)

- in terapia intensiva: 341 (-7)

ieri: 348 (+18)

l'altro ieri: 330 (-70)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 5.397 (-31)

ieri: 5.428 (-107)

l'altro ieri: 5.535 (-167)

- i tamponi effettuati: 492.642 (+7.508)

ieri: 485.134 (+7.369)

l'altro ieri: 477.765 (+11.478)

I casi per provincia:

BG: 11.791 (+50)

ieri: 11.741 (+24)

l'altro ieri: 11.717 (+46)

BS: 13.620 (+70)

ieri: 13.550 (+44)

l'altro ieri: 13.506 (+46)

CO: 3.504 (+8)

ieri: 3.496 (+16)

l'altro ieri: 3.480 (+10)

CR: 6.250 (+2)

ieri: 6.248 (+6)

l'altro ieri: 6.242 (+23)

LC: 2.536 (+50)

ieri: 2.486 (+4)

l'altro ieri: 2.482 (+34)

LO: 3.277 (+6)

ieri: 3.271 (+7)

l'altro ieri: 3.264 (+42)

MB: 5.074 (+19)

ieri: 5.055 (+9)

l'altro ieri: 5.046 (+31)

MI: 21.490 (+114) di cui 9.071 (+52) a Milano citta'

ieri: 21.376 (+104) di cui 9.019 (+54) a Milano citta'

l'altro ieri: 21.272 (+178) di cui 8.965 (+98) a Milano citta'

MN: 3.251 (0)

ieri: 3.251 (+1)

l'altro ieri: 3.250 (+13)

PV: 4.801 (+24)

ieri: 4.777 (+35)

l'altro ieri: 4.742 (+38)

SO: 1.288 (+1)

ieri: 1.287 (+7)

l'altro ieri: 1.280 (+4)

VA: 3.196 (+14)

ieri: 3.182 (+18)

l'altro ieri: 3.164 (+16)

e 1.793 in corso di verifica.