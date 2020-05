Coronavirus, salasso da un miliardo: così è costato il lockdown alla provincia di Cremona

CREMONA (10 maggio 2020) - Per Cremona e provincia il conto presentato dal lockdown è un salasso da un miliardo di euro. Per l’esattezza 973 milioni. Tanto sarebbe costato al mondo produttivo locale il mese (abbondante) di chiusura forzata per imprese e aziende, nel periodo compreso tra il 22 marzo e il 27 aprile. Lo studio è dell’osservatorio Covid Analysis, che ha rielaborato i dati Istat in base al peso delle diverse attività economiche. In tutta la Lombardia la stima delle perdite derivate dalla Fase Uno supera i 35 miliardi di mancato fatturato, di cui 16,291 miliardi nel settore dell’industria e 19,430 per i servizi.

Il dato prende forma anche incrociando il numero di imprese che, nel periodo in esame, hanno chiuso o comunque sospeso l’attività. Per il territorio cremonese il risultato che emerge è un tributo alla pandemia che sfiora i 300 milioni nell’ambito dei servizi e raggiunge quota 679 milioni in ambito industriale. Secondo Covid Analysis nel comparto produttivo si sono fermate 3.983 imprese (2.166 sono rimaste attive) per un totale di oltre 23.000 addetti, mentre nei servizi lo stop ha riguardato 8.886 attività (10.335 hanno continuato a lavorare) e oltre 20.000 persone.

