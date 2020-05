Addio a Annalisa Ferrari, anima dell'Anguissola

CREMONA (11 maggio 2020) - Docenti e alunni dell’Anguissola piangono la scomparsa di uno dei pilastri della scuola: la professoressa 64enne Annalisa Ferrari. Ha insegnato scienze umane e filosofia al liceo per più di trent’anni, ma anche dopo la meritata pensione raggiunta nel 2017 ha continuato a mantenere rapporti stretti con ex colleghi, ex allievi e con quell’edificio che è stata tutta la sua vita e la sua seconda casa. Il suo sorriso si è spento dopo la lunga lotta contro la malattia, ma i suoi preziosi insegnamenti continueranno ad accompagnare chi ha avuto la fortuna di studiare con e grazie a lei.

