Coronavirus, centro città 'osservato speciale'

CREMONA (10 maggio 2020) - Centro città presidiato dalle forze dell'ordine, schierate per far rispettare le regole in fatto di emergenza Coronavirus ed eviatare pericolosi assembramenti. Polizia, carabinieri e vigili sono ripresi nella foto in piazza Stradivari. Particolare attenzione, in questa seconda domenica di maggio e quindi in Fase 2, su quelle persone che non sono provviste di mascherine.

