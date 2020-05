Coronavirus, commemorazione alle vittime

CASTELVETRO (9 maggio 2020) - Stamattina, accompagnato dai parroci dell’unità pastorale don Massimiliano Camporese e don Maurizio Chiesa (e con il pensiero, è stato sottolineato, anche don Dario Faraboli, ancora in convalescenza dopo aver sconfitto il Covid) il sindaco Luca Quintavalla si è recato ai cimiteri di Castelvetro, San Giuliano e San Pedretto per rendere omaggio, con una preghiera e un momento di raccoglimento, a tutte le persone decedute dal 21 febbraio ad oggi: ha letto uno ad uno i loro nomi. “Mi sembrava giusto, con la riapertura dei cimiteri - dice il sindaco -, manifestare così anche la vicinanza dell'Amministrazione e dell'intera comunità a tutte le famiglie che hanno perso un proprio caro, senza nemmeno la possibilità di salutarlo nel modo voluto. Voglio poi esprimere gratitudine, anche a nome di tanti cittadini che me lo hanno chiesto, a chi, in questo periodo, ha operato per mantenere i cimiteri in condizioni ottimali, nonostante la chiusura, garantendo così il massimo rispetto per i defunti e per i loro famigliari ed amici”.

