Aperitivo improvvisato in piazza del Comune, 5 giovani multati

CREMONA (9 maggio 2020) - Nella serata di ieri, un equipaggio della Squadra Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Cremona, nel transitare in piazza del Comune, durante i quotidiani controlli volti a verificare il rispetto delle misure di distanziamento sociale da Covid 19, alla luce delle nuove disposizioni dettate dal DPCM del 26 aprile scorso, ha sorpreso nei pressi del sagrato della Cattedrale 5 giovani i quali, dopo aver acquistato delle bevande e degli alimenti da asporto presso un vicino esercizio pubblico, erano intenti a consumare un improvvisato aperitivo in gruppo fra di loro, in violazione pertanto alle attuali prescrizioni che non consentono questo tipo di movimento e di aggregazione. A ciascuno dei 5, pertanto, veniva notificato un verbale di contestazione di violazione amministrativa di 400 euro.

