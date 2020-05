L’esperienza dei Samaritani nello speciale di Fiori Rocco

CREMONA (9 maggio 2020) - Si intitola «Il Volto del Samaritano» lo speciale video che sarà disponibile sul sito www.laprovinciacr.it. La produzione, ideata e condotta da Roberto Fiori Rocco e realizzata da Cremona1 su richiesta di Uniti per la provincia di Cremona, racconta momenti carichi di emozione commentati dai protagonisti della Ong Samaritan’s Purse: «Credo che una delle principali sfide, da un certo punto di vista, sia quella di cercare di essere una famiglia per il paziente, perché i familiari non possono stargli vicino», afferma il medico di Terapia intensiva Bob Spencer. E la team leader Bev Kauffeldt spiega: «Vogliamo dimostrare al prossimo, chiunque sia, a prescindere dal suo credo religioso, dalla provenienza o da quello che gli è successo, che siamo pronti ad aiutarlo e a metterci al suo servizio in nome di Gesù. Credo che Dio ci dia le competenze e ci prepari con l’esperienza che abbiamo per servire al meglio la gente che incontriamo. Ogni volta che arrivo in un nuovo campo prego che il Signore mi dia la saggezza, il discernimento e la forza».

