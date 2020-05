Salta guardrail e argine e si schianta contro il muro di una villetta, morto

CAORSO (9 maggio 2020) - Schianto mortale in via Togliatti a Caorso: un uomo al volante di un furgoncino cassonato proveniente dalla strada provinciale di Muradolo per cause al vaglio ha proseguito tagliando la strada Padana Inferiore. Il mezzo ha saltato guardrail e argine che divide l’ex statale dal quartiere peep e una volta precipitato si è schiantato contro il muro di un’abitazione. Per il conducente, Marco Cattivelli di 56 anni residente a Saliceto di Cadeo, nulla da fare. Sono in corso le operazioni per la messa in sicurezza di casa e mezzo. I proprietari della villetta erano in soggiorno a fare colazione quando c’è stato l’impatto del furgone con il muro perimetrale. Sul posto carabinieri, pompieri, 118 (con Pubblica assistenza ed elisoccorso da Parma) e necrofori dell’impresa Montani di Monticelli.

