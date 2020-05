Piscina, confronto in vista. Poi scatta la commissione

CREMONA (9 maggio 2020) - All’inizio della prossima settimana l’assessore allo Sport Luca Zanacchi incontrerà il gestore della piscina Sport Management, confermato tale per effetto della recente sentenza del Consiglio di Stato, poi giovedì si riunirà la commissione consiliare sul tema, di cui fanno parte anche gli esponenti di minoranza. «L’abbiamo rinviata proprio per avere un quadro il più possibile completo – spiega lo stesso Zanacchi – e per portare sul tavolo tutti gli elementi necessari».

Nel frattempo, però, le polemiche non si placano. A tornare sulla questione è ora Marcello Ventura (Fratelli d’Italia) che nei giorni scorsi aveva subito contestato alcuni aspetti, a partire dalla durata della convenzione stipulata dal Comune. «La mente corre all’inizio della vicenda quando, sembrando ormai pronto un accordo con la Federazione e la Associazione delle canottieri – ricorda Ventura –, l’allora assessore Platè comunicava di voler procedere con un project financing di 25 anni con Sport Management e con il relativo bando gara di stesura della stessa società. Comunicati, avvisi, avvertimenti che questa sarebbe stata una scelta sbagliata oltre che controproducente per il territorio, si sono susseguiti nel tempo da parte della minoranza. Ma niente da fare, l’Amministrazione (il sindaco?) aveva deciso ed è così che cominciarono le numerosissime segnalazioni da parte di dipendenti ed utenti su inadempienze gestionali da parte del gestore. Anche l’Ats è intervenuta».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO