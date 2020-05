Castelverde, raccolta fondi per l'Opera Pia

CASTELVERDE (8 maggio 2020) - La generosità lo si vede in questi momenti di emergenza. E ancora una volta Castelverde e il territorio limitrofo hanno dimostrato vicinanza alla fondazione Opera Pia. Grazie all'idea di Stefano Ferla e al sostegno dell'Avis locale in 14 giorni sono stati raccolti 6.010 euro che sono stati consegnati ieri alla struttura sanitaria residenziale. Fondi che verranno usati per acquisita Dpi necessari agli operatori.

