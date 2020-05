Coronavirus, Ats Valpadana: 2.161 persone in quarantena, il 49,3% negative

CREMONA (7 maggio 2020) - Ci sono 2.161 persone in quarantena nel territorio di competenza dell'Ats Valpadana che comprende la provincia di Cremona. Di questi, 1.065 sono negativi (49,3%) e 80 dubbi (3,7%). Sono dati comunicati dall'assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, che ha fatto il punto sui test sierologici avviati in regione. Per quanto riguarda gli operatori sanitari, sempre all'interno dell'Ats Valpadana, i test sono stati effettuati su 4.230 persone: sono risultati positivi in 656 (15,5%), 3.463 negativi (81,9%) e 111 dubbi (2,6%).

"Sono 33.306 i test sierologici effettuati fra personale sanitario (25.331) e soggetti in quarantena fiduciaria (7.975) effettuati dallo scorso 23 aprile nelle Ats della Lombardia". ha detto Gallera. "Dalle analisi degli esperti che hanno esaminato gli esiti dei referti emergono risultati molto interessanti. Si conferma una limitata siero prevalenza media fra gli operatori sanitari e si consolida l'indicazione in base alla quale le misure di quarantena hanno rappresentato un ottimo sistema per contenere la diffusione del virus: la meta' dei cittadini in isolamento domiciliare non ha contratto il Covid e, di conseguenza, non ha rischiato di trasmetterlo. In conclusione - sottolinea Gallera - da questi ulteriori dati preliminari risulta che la maggior parte dei cittadini non è mai entrata in contatto con il virus e quindi è potenzialmente suscettibile. Il rischio di nuovi focali è concreto e le misure per la ripartenza devono tenere conto di questo aspetto".

ECCO IL RISULTATO DELLE ANALISI DEI TEST SIEROLOGICI, SUDDIVISI PER ATS DI APPARTENENZA

ATS MILANO

Soggetti in quarantena: 579, di cui 224 positivi (38,7%), 349 negativi (60,3%) e 6 dubbi (1%);

Operatori sanitari: 2.343 di cui 373 positivi (15.9%); 1933 negativi (82,5%) e 37 dubbi (1,6%)

ATS BERGAMO

Soggetti in quarantena: 2.603, di cui 1.535 positivi (59%), negativi 950 (36,5%) e 118 dubbi (4,5%)

Operatori sanitari: 4.609, di cui 1.110 positivi (24,1%), 3.391 negativi (73,6%) e 108 dubbi (2,3%);

ATS BRESCIA

Soggetti in quarantena: 937, di cui 504 positivi (53,8%), negativi 418 (44,6%), dubbi 15 (1,6%)

Operatori sanitari: 8.093, positivi 903 (11,2%), negativi 7.102 (87,8%), dubbi 88 (1,1%).

ATS VALPADANA

Soggetti in quarantena: 2.161, di cui 1.016 positivi (47%), 1.065 negativi (49,3%), 80 dubbi (3,7%)

Operatori sanitari: 4.230, di cui 656 positivi (15,5%), negativi 3.463 (81,9%), 111 dubbi (2,6%);

ATS PAVIA

Soggetti in quarantena: 459, di cui 220 positivi (47,9%), 226 negativi (49,2%), 13 dubbi (2,8%)

Operatori sanitari: 3.309, di cui 337 positivi (8,4%), 3.617 negativi (90,6%), 39 dubbi (1%).

ATS BRIANZA

Soggetti in quarantena: 653, di cui 226 positivi (34,6%), 413 negativi (63,2%), 14 dubbi (2,1%)

Operatori sanitari: 1.779 di cui 110 positivi (6,2%), 1.654 negativi (93), 15 dubbi (0,8%).

ATS INSUBRIA

Soggetti in quarantena: 116, di cui 37 positivi (31,9%), 60 negativi (51,7%), 19 dubbi (16,4%).

ATS MONTAGNA

Soggetti in quarantena: 467, di cui 278 positivi (59,5%), 182 negativi (39%), 14 dubbi (3%)

Operatori sanitari: 284 di cui 27 positivi (9,5%), 257 negativi

(90,5%), nessun caso dubbio.