Carambola tra quattro auto, una si ribalta: ferito un 62enne

CREMONA (7 maggio 2020) - Clamorosa carambola tra auto, tanta paura e un ferito per fortuna lieve. E' successo tutto questa mattina, alle 6.45, in via Lazzari. Un 62enne alla guida di una Dacia, diretto in via Castelleone, ha perso il controllo dell'auto e ha urtato una Suzuki parcheggiata a lato della strada, spingendola contro una Suzuki in sosta che a sua volta è andata a cozzare con una Ford. La vettura che ha innescato la carambola si è ribaltata. Il 118 è intervenuto con la massima urgenza, temendo il peggio. Il 62enne, soccorso sul posto, se l'è cavata con ferite non gravi. La polizia locale si è occupata dei rilievi.