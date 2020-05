Coronavirus, Castelleone: troppe violazioni, parchi chiusi e super controlli

CASTELLEONE (8 maggio 2020) - Parchi chiusi e locali pubblici sotto stretta osservazione. Sono le inevitabili conseguenze di un avvio di Fase 2 affrontato con qualche entusiasmo di troppo dai castelleonesi. Entusiasmo che ha finito per generare tante, troppe, pericolose leggerezze. A dispetto delle restrizioni tuttora in vigore sul distanziamento sociale, sono stati segnalati avvistamenti sia all’interno delle aree verdi, sia davanti ai bar, dove qualcuno non ha rispettato alla lettera le regole del take away, osservando soltanto il take.

