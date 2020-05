Coronavirus: sviluppato un test rapido e low cost

BRUXELLES (8 maggio 2020) - Sviluppato un test rapido ed economico che in 15 minuti consente la diagnosi di coronavirus e che potrebbe essere adottato in fase di triage, specie nei periodi di picco epidemico o in situazioni di emergenza, o anche in Paesi con poche infrastrutture sanitarie. Funziona in modo simile a un test di gravidanza. Il test è stato sviluppato dagli scienziati del Laboratoire Hospitalier Universitaire di Bruxelles e reso noto sulla rivista Frontiers of Medicine. Battezzato 'COVID-19 Ag Respi-Strip', il test è rapido, economico e facile da usare, inoltre è sensibilissimo ovvero individua praticamente sempre le persone che non sono positive al virus. Il test, che funziona come un test di gravidanza inserendo una striscia assorbente nel naso e poi rilevando la presenza di particelle virali con dei reagenti (che colorano la carta con una o due bande a seconda che il test sia negativo o positivo), potrebbe essere usato come ausilio ai test standard, più costosi anche in termini di tempo. «La principale utilità del test COVID-19 Ag Respi-Strip potrebbe essere utilizzarlo nei paesi poveri e a medio reddito, dove i test standard (i tamponi) sono poco disponibili e lo sono principalmente nelle città, ma non nei piccoli villaggi», concludono gli autori. Un test analogo ma basato sulla saliva è stato annunciato ieri da un’equipe di scienziati delle Asst Sette Laghi e Università Insubria.

