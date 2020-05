Moto fuori strada a San Giuliano, donna ferita

CASTELVETRO PIACENTINO (7 maggio 2020) - Moto fuori strada in centro a San Giuliano: ferita una donna, che stando ad una prima ricostruzione avrebbe perso il controllo della due ruote a causa di un dislivello lungo la provinciale Due Ponti. Sul posto per i soccorsi la Pubblica assistenza di Monticelli, mentre dei rilievi si stanno occupando i carabinieri di Monticelli. A causa dell’incidente caos viabilistico nella frazione, con decine di camion fermi in colonna.

