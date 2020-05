Materiale rubato per 250 mila euro, denunciato per ricettazione

SORESINA (7 maggio 2020) - I carabinieri di Soresina hanno denunciato per ricettazione un cittadino italiano di 42 anni, originario della Calabria ma residente a Soresina, trovato in possesso di materiale rubato per un valore approssimativo di circa 250.000 euro, che aveva occultato all’interno di un rimorchio di un camion. L’operazione svolta nell’ambito delle attività finalizzate alla prevenzione e alla repressione dei reati contro il patrimonio, ha permesso di procedere alla denuncia del pregiudicato perché veniva sorpreso, durante un controllo a seguito di attività d’indagine, a detenere all’interno di un camion di sua proprietà, circa cento colli imballati di bevande, superalcolici e vari generi alimentari, nonche’ elettrodomestici, climatizzatori e prodotti detergenti per la pulizia della casa, che risultavano compendio di un furto ai danni di un magazzino di logistica della zona. Al termine dell’attività, tutto il materiale rinvenuto e sottoposto a sequestro è stato restituito ai legittimi proprietari e l’uomo è stato deferito alla Procura della Repubblica di Cremona per ricettazione.

