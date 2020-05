Tutti pazzi per la maglia di Gaiardi: subito un'offerta da 750 euro

CREMONA (6 maggio 2020) - E' iniziata con il botto l'asta benefica in favore di Uniti per la Provincia di Cremona per aggiudicarsi la maglia della Cremonese della stagione 1981-82 messa a disposizione dall'ex grigiorosso Maurizio Gaiardi. Tante le offerte generose giunte nelle prime ore, la più alta - di poco rispetto ad altre due - addirittura di 750 euro.

Per poter partecipare all’asta è sufficiente collegarsi alla pagina Facebook del giornale La Provincia e comunicare con un messaggio privato via Messenger la propria offerta accompagnata da un recapito telefonico per poter essere contattati in caso di aggiudicazione. C'è tempo fino al 12 maggio. La consegna avverrà poi dalle mani dello stesso Gaiardi.

