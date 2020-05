Uniti per la Provincia di Cremona a fianco dell'Avis

CREMONA (6 maggio 2020) - Per contribuire allo sforzo che l’Avis sta facendo su tutto il territorio nazionale, l’Associazione «Uniti per la provincia di Cremona» ha prontamente accolto e soddisfatto la richiesta della sezione di Cremona, consegnando ai volontari una prima dotazione di mascherine e presidi sanitari, che presto sarà estesa a tutte le altre sezioni Avis del territorio provinciale. Si sta parlando moltissimo del filone di ricerca sulla terapia basata sul plasma dei pazienti guariti da Covid-19 e tra le certezze del protocollo creato per portarlo avanti c’è il ruolo dei donatori di sangue.

Intanto, la onlus continua a ricevere contributi per sostenere il territorio e per finanziare progetti urgenti nella lotta alla pandemia anche nella Fase 2. Oggi sono pervenute otto donazioni per in totale di 1.860 euro che portano il monte donazioni totale ad euro 3.880.108,80. Ogni elargizione è detraibile o deducibile.

Per donare

IBAN: IT13Z0845411404000000231085

PayPal (il beneficiario da indicare è Uniti per la provincia di Cremona Onlus)

Satispay

Per chi desiderasse avere informazioni sulle donazioni può inviare una mail a uniticr@gmail.com