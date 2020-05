Pista ciclopedonale sul ponte, primi test e via al progetto

PIZZIGHETTONE (7 maggio 2020) - Sopralluogo e prove tecniche al ponte Trento Trieste. Nei giorni scorsi il manufatto costruito nel 1977 è stato osservato speciale nell’ambito dell’iter per la realizzazione del nuovo percorso ciclopedonale, che sostituirà la passerella crollata nel 2018. «Abbiamo un importante nodo al fazzoletto da slegare – ha detto il sindaco Luca Moggi in chiusura dell’ultimo consiglio comunale – e non si pensi che l’emergenza sanitaria in corso ce l’abbia fatto dimenticare: per quanto riguarda i lavori al ponte sono stati avviati gli incarichi di progettazione e contiamo di poter programmare l’intervento al più presto. Senza dimenticare che il viadotto ha bisogno di una valutazione statica dalla quale non si può prescindere». Da qui le prove appena effettuate. Nonostante gli stop legati al Coronavirus, ci sono stati vari incontri fra Comune, Aipo e Regione Lombardia. Entrando nello specifico, si prevede un ampliamento del calibro del ponte esistente, che diventerà di 12 metri nei punti più larghi, mediante la realizzazione di percorsi ciclopedonali integrati, uno per lato.

