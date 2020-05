Ciclista investito, paura per un 69enne

BORDOLANO (6 maggio 2020) - Ciclista investito da un'auto lungo la strada che collega Bordolano e Castelvisconti: un 69enne appassionato della due ruote finisce all’ospedale Maggiore di Cremona per accertamenti. Grande lo shock e diverse le contusioni per l’uomo che, secondo le prime ricostruzioni, fortunatamente non sembrerebbe essere in pericolo di vita. L’episodio si è verificato alle 15.30 nei pressi di una curva lungo la strada provinciale 25, a pochi chilometri dal centro abitato di Bordolano. Sul posto sono subito intervenuti i sanitari della Croce Bianca di Brescia con un’automedica a supporto. Mentre l’Arma si è occupata dei rilievi, con i carabinieri che dopo aver messo in sicurezza l’intera area hanno ricostruito la dinamica dall’accaduto.

