Topi e degrado, la protesta dei residenti Aler

SESTO (7 maggio 2020) - Erba alta, topi, sporcizia e degrado. Benvenuti al quartiere Aler di Sesto, che per la toponomastica si chiama invece Villaggio dei fiori. Le vie interne, dove i condomini dell’edilizia popolare ospitano decine di famiglie, si chiamano infatti delle Rose, dei Tulipani e delle Genziane. Ma al posto di queste essenze oggi nei giardini ci sono cespugli folti e impenetrabili, che accendono le proteste dei residenti, anche perché le sterpaglie cresciute a dismisura stanno addirittura coprendo le altalene che i bambini dovrebbero usare per giocare.

La sindaca Francesca Maria Viccardi è pronta a fare la sua parte: «Questo periodo di emergenza ha fermato anche le attività di cura delle aree verdi – ricorda il primo cittadino – che però ora possono riprendere e così spero che l’Aler abbia calendarizzato gli interventi; l’importante è che questo disagio reale per i cittadini non sconfini in inconvenienti di natura igienico-sanitaria perché sarebbe una prospettiva ancora più seria e dunque per assicurarci che l’attività di bonifica sia stata programmata, oggi contatteremo l’ente e in base ai riscontri e alle verifiche che potremmo fare come Comune, valuteremo il da farsi».

