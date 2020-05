Coronavirus, stabile la crescita dei contagi: 21 nell'intera provincia

CREMONA (6 maggio 2020) - Rimane stabile il numero dei nuovi casi di positività al Coronavirus in provincia di Cremona: 21 nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 6.151.

In Lombardia i numero sono peggiori rispetto a ieri, in particolare il numero dei decessi. Tra ieri e oggi, infatti, se ne sono andate 22 persone, mentre martedì l'incremento giornaliero era stato di 95. Continuano a calare, per fortuna, i ricoveri e i posti di terapia intensiva attualmente occupati. Il numero dei contagi, più elevato, risente di una quota di tamponi positivi non rendicontati ad aprile a Milano e Varese.

La situazione in Lombardia (ieri/oggi)

Contagi 78605/79369 + 764

Ricoveri non TI 6201/6079 -122

Ricoveri TI 509/480 - 29

Decessi 14389/14611+ 222

I casi per provincia (ieri/oggi)

BG 11550/11587+37

BS 13168/13267+ 99

CO 3364/3401+ 37

CR 6130/ 6151+ 21

LC 2371/2381 + 10

LO 3114/3155+ 41

MB 4881/ 4893+ 12

MI 20398 /20711+ 313 ** aumento rispetto a ieri dovuto ad acquisizione di una quota di 70 positivi non rendicontati nel mese di aprile

MN 3215/ 3217+ 2

PV 4551/4621+ 70

SO 1223/1230+ 7

VA 2891/3018 + 127*** aumento rispetto a ieri dovuto ad acquisizione di una quota di 60 positivi non rendicontati nel mese di aprile

In fase di verifica 1737

Tamponi effettuati oggi: 14516