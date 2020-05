Computer in dono ai detenuti grazie alla partnership fra Ufficio scolastico e C2 Group

CREMONA (6 maggio 2020) - Computer in dono ai detenuti per le attività didattiche e formative in e-learning : l’iniziativa benefica è nata dalla partnership fra l’Ufficio Scolastico Territoriale di Cremona e la società informatica cremonese C2 Group. Sette dispositivi sono stati consegnati alla direttrice della casa circondariale di via Cà del Ferro, Rossella Padula, e alti tre verranno assegnati nei prossimi giorni al penitenziario di Sondrio. La donazione è stata ispirata e fortemente voluta da Fabio Molinari, dirigente degli Ust di entrambi i capoluoghi di provincia lombardi, che, tra l’altro, di recente ha offerto volontariamente all’istituto penitenziario cremonese la propria esperienza di docente attraverso un progetto di istruzione specificamente indirizzato ai detenuti.

«Alcuni mesi fa il Provveditorato di Cremona ha siglato con C2 Group un accordo per la diffusione delle buone pratiche in campo informatico all’interno degli istituti scolastici del territorio cremonese - dichiara Molinari -. Ha così preso vita una importante sperimentazione incentrata sull’utilizzo delle nuove tecnologie in ambito didattico. Quest’intesa ha consentito di offrire a docenti e studenti nuove possibilità di insegnamento e apprendimento a distanza che sono state applicate in questo periodo di chiusura obbligata delle scuole in conseguenza dell’emergenza epidemiologica». C2 Group, infatti, ha sviluppato le piattaforme e gli strumenti per l’e-learning che in questi mesi stanno garantendo lo svolgimento delle attività scolastiche nella configurazione da remoto. «Da quest’esperienza - prosegue Molinari - è scaturita la donazione di computer a favore dei detenuti che hanno intrapreso percorsi didattici in modalità e-learning. Ringrazio di cuore la società informatica cremonese per questo gesto di solidarietà che radica ulteriormente la sua presenza nel tessuto sociale del territorio».

C2 Group è un’azienda di riferimento nel settore dell’informatica: fornisce, integra e sviluppa soluzioni tecnologiche ed innovative per aziende, scuole, istituti ed università: «In questo periodo - spiega il titolare, Stefano Ghidini - abbiamo offerto supporto a numerose scuole di tutta Italia per la diffusione delle buone pratiche in campo didattico. Tra le altre cose, abbiamo lavorato per conto di Google e Microsoft per la formazione degli insegnanti dell’intero Stivale, rendendo possibile lo svolgimento di webinar e lezioni a distanza. La donazione dei computer ai detenuti, avvenuta anche grazie alla collaborazione di Acer, vuole rappresentare un segno di solidarietà nei confronti di chi vive una condizione di particolare difficoltà e fragilità nell’attuale fase di emergenza sanitaria».

