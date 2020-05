Corsa folle: passa a 205 all’ora, pagherà 1.129 euro

CASALBUTTANO (6 maggio 2020) - Periodo di controlli e restrizioni ma per qualcuno la Quinzanese si trasforma in una pista di Formula 1: auto di grossa cilindrata sfreccia a 205 chilometri orari ma viene beccata dall’autovelox. Il protagonista di questa folle corsa avvenuta verso le 23 di domenica si presume possa essere un 27enne residente nel Cremonese. Per lui ora scatterà una sanzione da 1.129 euro a cui si aggiungono 10 punti in meno e la sospensione della patente da 6 a 12 mesi. Per il paese della Norma si tratta di un record: ad oggi, infatti, quella di 205 all’ora è la velocità massima mai registrata dal dispositivo fisso installato nel 2016 tra San Vito e lo svincolo per Olmeneta. Che supera di ben 30 all’ora quella del marzo 2019 quando una Porsche Cayenne è transitata a 171 chilometri orari (anche in quel caso multa da mille euro).

«Comportamento ingiustificabile – commenta Luciano Baccanti, capo dei vigili dell’Unione Casalbuttano e Corte de’ Cortesi – fortunatamente non si sono verificati incidenti ma in questo tratto il limite è chiaro: è di 90 all’ora».

