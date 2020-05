«L’incendio causato dai ragazzini»

SAN BASSANO (6 maggio 2020) - «L’incendio l’hanno generato alcuni ragazzi mentre si divertivano a bruciare i piumini. Immagino che l’intenzione non fosse quella di appiccare fuoco al bosco, ma si tratta comunque di un’azione grave, anche perché in quel punto non potevano né dovevano esserci». Su quanto accaduto lunedì sera lungo il Serio Morto, il sindaco Giuseppe Papa intende andare a fondo. E scovare i responsabili. L’identità dei giovani che con la loro leggerezza hanno rischiato di distruggere uno dei principali polmoni verdi di San Bassano, al momento rimane ignota, ma gli accertamenti proseguono serrati. «Ho dato mandato alla polizia locale d’intensificare i controlli e qualora dovessimo riscontrare altre violazioni, chiuderò l’accesso alla strada».

Come sottolinea il primo cittadino, al di là dell’incendio poi fortunatamente domato dai vigili del fuoco, più che la bravata sfuggita di mano il risvolto più grave e inaccettabile della vicenda è che i ragazzini, riunendosi in un gruppetto, hanno violato il divieto d’assembramenti, ignorando le norme che impongono il distanziamento sociale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO