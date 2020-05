Provincia di Piacenza: via libera a due campagne di screening sierologici

PIACENZA (5 maggio 2020) - Dalla Regione Emilia-Romagna via libera nel territorio della provincia di Piacenza a due campagne di screening sierologici per chi è venuto a contatto con il virus. Le analisi saranno effettuate già a partire dalla prossima settimana e interesseranno circa 60 mila persone. I prelievi si svolgeranno nelle Case della salute del territorio e in due cliniche mobili. I primi destinatari saranno 30 mila piacentini conviventi o venuti a contatto con soggetti risultati positivi al Covid dall'inizio dell'epidemia e quindi maggiormente a rischio. Sono in via di definizione le caratteristiche delle rimanenti 30 mila persone da testare, a campione.

“Partiamo da Piacenza con una forte accelerazione nella lotta contro il virus - sottolinea l’assessore alle Politiche per la salute, Raffaele Donini - e questa è la direzione giusta. Lo screening messo in campo, che può contare anche su dotazioni flessibili come le cliniche mobili, è un ulteriore passo avanti per identificare e isolare i positivi, togliendo il terreno al virus”.

Le persone che dovranno essere sottoposte al test saranno chiamate dagli uffici dell’Azienda Usl di Piacenza, e riceveranno nei prossimi giorni una comunicazione ufficiale. L’obiettivo è riuscire ad analizzare 10 mila test a settimana, concludendo quindi le due campagne entro il 20 giugno. Intanto oggi, nel Piacentino, 35 nuovi contagi e tre decessi.

