Coronavirus, salgono i contagi (+21) e ancora 3 vittime

CREMONA (5 maggio 2020) - Tornano a salire i contagi in provincia di Cremona. Dopo i tre positivi di lunedì, oggi i nuovi casi sono 21. La tregua delle vittime è durata solo un giorno: nelle ultime 24 ore si registrano 3 decessi che portano il totale dei morti in provincia di Cremona a 1.028. In Lombardia i nuovi contagi sono stati 500 e salgono le vittime: +95. Prosegue il calo dei malati in Terapia intensiva (-23) e anche quello dei ricoverati nei reparti di Medicina (-213).

I dati giornalieri della Protezione civile parlano di 85.231 guariti dal Coronavirus in Italia, con un incremento di 2.352 rispetto a ieri. Sono 98.467 i malati con un decremento di 1.513 rispetto a ieri. Continua il calo dei ricoverati in terapia intensiva: ad oggi sono 1.427, 52 in meno. Sono salite a 29.315 le vittime con un incremento di 236 in un giorno.

Bollettino odierno /ieri/oggi:

Contagi 78105/78605 +500

Ricoveri non TI 6414/6201 -213

Ricoveri TI 532/509 - 23

Decessi 14294/14389 + 95

I casi per provincia /ieri/oggi:

BG 11538/11550 + 12

BS 13122/13168 + 46

CO 3332/3364+ 32

CR 6109/6130+ 21

LC 2360/2371+ 11

LO 3062/3114+ 52

MB 4850/4881+ 31

MI 20254/20398 + 144 di cui 50 a milano

MN 3201/3215+ 14

PV 4522/4551 + 29

SO 1210/1223 + 13

VA 2838/2891 + 53

In fase di verifica 1749

Tamponi effettuati oggi: 6455